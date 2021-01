Iñas en Julie maken van hun coronanood een deugd: “Al een jaar met vakantie in Nieuw-Zeeland”

Hun grote droom moest het worden voor Julie Van Lande­ghem en haar vriend Iñas Van Onsem, beiden 21, toen ze elf maanden geleden op wereldreis trokken. Op 11 maart arriveerden ze in Auckland, Nieuw-Zeeland, waar ze een maand zouden rondreizen. Tien dagen later ging het land in een strenge lockdown. Julie en Iñas zaten letterlijk en figuurlijk vast aan een land dat hen vreemd was. Maar tijd bracht bezinning: waarom niet blijven in plaats van hun wereldreis af te breken? Waarom niet één land veel beter leren kennen in plaats van een paar plekken maar half?