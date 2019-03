Exclusief voor abonnees In Roemenië bouwen miljardairs een Yellowstone-natuurpark voor Europa Noël van Bemmel

25 maart 2019

11u07

Bron: de Volkskrant 0 Reizen In een woeste bergstreek van Roemenië creëren westerse filantropen met eigen geld een enorm natuurpark dat moet uitgroeien tot, jawel, het Yellowstone van Europa.

Je gelooft het eerst niet: is dit wel Europa? Kijk om je heen, vanaf een bergtop in de Zuidelijke Karpaten; links beneden ligt een spiegelend meer omzoomd door naaldbomen dat doet denken aan Canada, vóór je een besneeuwde bergrug – de hoogste van Roemenië – rechts een wirwar aan donkergroene valleien zonder paden of wegen, achter je een loodrechte bergwand van grijs kalksteen. Tijdens het wachten op hongerige beren luisteren we naar het gebrul van edelherten om ons heen; meer een vaag gekreun dat opstijgt uit de mistige dalen van Transsylvanië.

