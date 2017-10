IN KAART: Zo veel kost een skipas je komend winterseizoen bewerkt door: mvdb

10u19

Bron: ANP 0 AFP Skiërs in het Franse skioord Val Thorens. Reizen Veel populaire skigebieden in de Alpen hebben dit seizoen de prijzen voor hun skipassen verder verhoogd. Gemiddeld zijn wintersporters bijna 2 procent duurder uit. Dat komt neer op 4,30 euro voor een pas die zes dagen lang toegang geeft tot de skiliften. Dat blijkt uit een inventarisatie door de Nederlandse wintersportwebsite Snowplaza.

De prijzen van de skipassen kan je terugvinden op bovenstaande kaart. Klik op de icoontjes om de prijzen en de prijsverschillen te zien. De goedkoopste locaties zijn lichtrood ingekleurd, de duurste donkerrood.



Vooral in de grotere skigebieden in Oostenrijk gaan de prijzen omhoog. In Frankrijk zijn de prijsstijgingen iets beperkter. In Zwitserland zijn skiërs en snowboarders goedkoper uit dan vorig jaar, doordat de prijzen gelijk blijven en de koers van de Zwitserse frank is gedaald ten opzichte van de euro.



Dat neemt niet weg dat de duurste skigebieden nog altijd in Zwitserland liggen. Zermatt, Sankt Moritz en Saas-Fee vragen meer dan 300 euro voor een zesdaagse skipas, Davos en Arosa zitten daar maar net onder.

Ook populaire Franse wintersportplaatsen als Val Thorens en Les Arcs zitten rond dat bedrag.



De prijsbewuste skiër kan nog altijd voor een fors lager bedrag (125 euro) zes dagen terecht in het Duitse Winterberg, op zo'n 120 kilometer van Dortmund. De skipas is daar wel bijna 9 procent duurder dan vorig jaar. Dat is de sterkste prijsstijging van alle door Snowplaza onderzochte skigebieden.