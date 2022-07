IN KAART. Moet ik nog een mondmasker op? Is het Covid Safe Ticket nog verplicht? Dit is de coronasituatie in uw vakantieland

British Airways schrapt nog eens 800 vluchten

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways haalt nog eens 800 vluchten uit haar zomerschema. Dat moet helpen om last minute annuleringen van vluchten te vermijden in tijden van personeelstekorten in de luchtvaartsector en lange wachtrijen in luchthavens.

5 juli