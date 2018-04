IN KAART: hier kun je dit weekend buiten zwemmen Daimy Van den Eede

16 april 2018

16u06

Bron: VTM Nieuws 0 Reizen Dit weekend kunnen we voor het eerst genieten van zomerse temperaturen. Als je nog geen plannen gemaakt hebt en een verfrissende duik wel ziet zitten, kan je in een van deze vijf zwemvijvers al terecht.

Let er wel op dat er op Klein Strand in Jabbeke en op het Campinastrand (Dessel) nog geen redders zijn. Daar mag je enkel pootjebaden. Dat geldt ook voor de kust. Aan zee zijn er in de meeste gemeenten pas vanaf begin mei redders voorzien.

De 5 zwemvijvers

Lilse Bergen (Gierle); Campinastrand (Dessel); De Nekker (Mechelen); Provinciaal Domein (Hofstade); Klein Strand (Jabbeke)