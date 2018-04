IN KAART: hier kan je vanmiddag al (gratis) zwemmen in openlucht TK

18 april 2018

11u00 398 Reizen Het zal je niet ontgaan zijn: het is prachtig weer vandaag. Vanmiddag nog geen plannen? Dan kan je misschien naar een ligweide of een strand trekken en een frisse duik nemen in een zwemvijver. Deze plekken zijn vanmiddag al geopend.

Natuurlijk kan je ook altijd naar de zee trekken, maar let er wel op dat zwemmen dan meestal op eigen risico is. Aan de kust zijn er in de meeste gemeenten pas vanaf begin mei redders voorzien.

ZWEMVIJVERS

Klein strand - Jabbeke:

Betalend

Geen redders, enkel pootjebaden is toegestaan

Openluchtzwembad De Molen - Antwerpen:

Betalend

De Lilse Bergen - Lille

Betalend

Redders aanwezig

LAGO Pelt Dommelslag - Overpelt

Betalend

Buitenzwembad geopend vanaf 20 graden

Domein Hofstade - Zemst

Betalend

Enkel pootjebaden is toegestaan

De Nekker - Mechelen

Betalend

Redders aanwezig op woensdagmiddag en in het weekend

Blaarmeersen - Gent

Gratis

Geen redders, enkel pootjebaden is toegestaan

Nieuwdonk - Berlare

Gratis tot 1 mei

Geen redders tot dan, pootjebaden op eigen risico

De Ster - Sint-Niklaas

Betalend

Vandaag geen redders, enkel pootjebaden (op eigen risico)

Dit weekend is zwemmen wel toegelaten en zullen er redders aanwezig zijn

Diepvennen - Londerzeel

Betalend

De Mosten - Hoogstraten

Geopend vanaf 1 mei

Vandaag is zwemmen uitzonderlijk toegelaten voor Buitenspeeldag

Tulderheyde - Ravels



Betalend

Geen redders, enkel pootjebaden is toegestaan

Steenberg - Kinrooi

Gratis

Geen redders, zwemmen op eigen risico



Zilvermeer - Mol

Betalend

Geen redders, enkel pootjebaden is toegestaan