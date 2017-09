In één uur naar eender welke plek op Aarde? Elon Musk stelt 'Big Fucking Rocket' voor Christiaan Doolaard

12u01

Bron: AD.nl 138 rv / epa Reizen Elon Musk heeft zijn plannen om Mars te bevolken vandaag verder uit de doeken gedaan. Een bemande missie van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX naar de rode planeet staat gepland voor 2024. Daarnaast schudde hij nog een plan uit zijn mouw voor gigantisch snelle raketreizen die elke plek op aarde binnen een uur bereikbaar moet maken.

Dat vertelde Musk vandaag tijdens een ruimtevaartcongres in Australië. De eerste onbemande missie naar Mars moet zelfs al over vijf jaar, in 2022, plaatsvinden. Volgend jaar moet de bouw beginnen.



De grote droom van de SpaceX- en Teslabaas is om een permanente kolonie op die planeet te stichten. Alle pijlen zijn daarom gericht op het ontwikkelen van de juiste raket, die de codenaam BFR ('Big Fucking Rocket') draagt.



Musks eerdere plannen voor de kolonisatie van Mars zijn daarmee weer aardig aangepast. In zijn vorige presentatie had hij het nog over verschillende raketten. Maar om de kosten te drukken focust SpaceX zich nu op één enkele smallere en kleinere variant. "We willen één systeem gebruiken. Als we dat voor elkaar krijgen, kunnen alle middelen toegepast worden op dit ene systeem", vertelt Musk. "Ik ben er vrij zeker van dat we dit ruimteschip in vijf jaar klaar kunnen hebben en kunnen lanceren."

EPA Elon Musk.

Het ruimtevaartuig is deels herbruikbaar en in staat om direct van de aarde naar Mars te vliegen, met plaats voor 100 passagiers.



Diezelfde BFR moet óók nog eens dienst doen op Aarde, als het aan Musk ligt. Want: "Als we naar plekken als Mars gaan, waarom dan ook niet naar plekken op aarde?" Het concept moet elke plek op aarde binnen een uur bereikbaar maken en daarmee de concurrentie aangaan met de commerciële luchtvaart. Een vlucht van New York naar Shanghai zou met de raket slecht een halfuur in beslag nemen.



In een door dramatische muziek ondersteunde animatie is te zien hoe passagiers in New York met een boot naar een lanceerplatform varen en een halfuur later in Shanghai op een ander platform landen. De BFR haalt daarbij een maximumsnelheid van 27.000 kilometer per uur. SpaceX experimenteert al langer - succesvol - met raketten die kunnen landen op drijvende platforms.



SpaceX is niet de enige die alle zeilen bijzet om Mars met een bemande raket te bereiken. Lockheed Martin onthulde op hetzelfde congres eveneens vergevorderde plannen, in samenwerking met NASA. Het bedrijf wil in eerste instantie geen kolonisatie op de planeet, maar een basiskamp dat in een baan rond Mars vliegt. Daarbij moet een aparte raket vier astronauten van en naar Mars vervoeren. Naar verwachting moet dit rond 2030 werkelijkheid worden.

AFP

AFP