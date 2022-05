In één klik kan je voortaan de CO2-uitstoot van je vlucht compenseren bij Brussels Airlines

Het systeem van CO2-compensatie bestaat al langer bij Brussels Airlines, maar het was tot nu toe wat omslachtig: de reiziger moest doorklikken naar een andere website enzovoort. Sinds enkele dagen is het een onderdeel van het boekingsproces, net zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om extra bagage mee te nemen.

In één klik kan de passagier ervoor kiezen om de CO2-uitstoot van de vlucht te neutraliseren met behulp van duurzame brandstof (Sustainable Aviation Fuel of SAF), gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten of een mix van beide. De compensatiekost is variabel naargelang de keuze van de reiziger.