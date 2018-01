In deze stad worden de meeste selfies ter wereld genomen IB

Bron: Time 5 thinkstock Brussel strandt op de 115e plaats en valt buiten de top honderd. Reizen De Filipijnse metropool Makati City, het financiële centrum van de Filipijnen, is de selfiestad van de wereld. Tot die conclusie kwam het Amerikaanse weekblad Time, dat 400.000 selfies op Instagram combineerde met de geografische coördinaten waar de fotootjes genomen waren. De enige Belgische stad die de lijst haalde was Brussel en die viel buiten de top 100.

Met 28 selfienemers per honderdduizend mensen strandde Brussel op de 115e plaats. In de top 100 komen de Nederlandse steden Amsterdam (28) en Utrecht (70) wel voor.

Na Makati City (258 selfienemers per honderdduizend inwoners) worden de meeste selfies gemaakt in Manhattan (New York City, 202/100.000) en in Miami (155/100.000). Nice sluit de top 100 af (30/100.000).

De volledige lijst, die in 2014 werd opgesteld, is hier te vinden.

EPA Een vliegtuig stijgt op boven Makati City in de Filipijnen.