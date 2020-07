In deze hotels in de Vlaamse kunststeden kan je tot 50 procent goedkoper overnachten: “Laagste kamerprijs die we ooit hebben gehanteerd”

Reizen

Sommige hoteliers in de Vlaamse kunststeden beleven moeilijke tijden. Omdat buitenlandse toeristen wegblijven,

Ook luxehotels zien een deel van de reserveringen wegvallen. Maar dat biedt je de kans om te logeren in prachtige kamers waarin je maar zelden sliep, met prijzen die soms 50 procent lager liggen. Reisexpert Johan Lambrechts sprak met Davy Aenspeck van Martin’s Hotels over de gunstprijzen en maakte een selectie van tophotels in Mechelen, Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven waar jij nu een absoluut koopje kunt doen.