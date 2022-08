In Brussel ontbijten en lunchen in New York: het kan weer met de 'nieuwe Concorde’

Al meer dan 5 uur aanschui­ven op snelweg Pa­rijs-Spaan­se grens

Het tweede zwarte weekend voor wie op vakantie vertrekt of terugkeert laat zich zaterdag kort voor de middag vooral voelen in Frankrijk, op de verbinding Parijs-Spaanse grens. Daar loopt de vertraging op tot meer dan 5 uur, meldt mobiliteitsorganisatie VAB. Ook aan de Gotthardtunnel is het, in beide richtingen, lang aanschuiven.

