IN BEELD. Toerisme in Europa komt stilaan terug op gang

17 juni 2020

12u54 0 Reizen Na drie maanden in lockdown openen meer en meer Europese landen opnieuw hun deuren voor toeristen. Door de uitbraak van het coronavirus hadden de toeristische trekpleisters geen andere keuze dan te sluiten. Ondertussen geraken de lege pleinen en musea stilaan opnieuw gevuld, maar handen wassen, mondmaskers en afstandsregels blijven de norm. Zo ziet toerisme post-corona eruit.

Nu sinds 15 juni ook ons land zijn grenzen weer opende, kunnen ook wij weer vrij reizen binnen de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein). Al zijn we nog lang niet in alle landen even welkom, en in sommige grootsteden blijven musea en andere toeristische plekken nog even gesloten.

Rome

In de Italiaanse hoofdstad zijn sinds begin deze maand een tal van musea en archeologische sites weer open. Op veel plaatsen is het dragen van een mondmasker wel verplicht en wordt ook je lichaamstemperatuur gemeten voor je binnen mag. Bij het Colosseum, het Flavisch Amfitheater in de stad, worden er bijvoorbeeld ook alleen tickets online verkocht om wachtrijen te voorkomen.

Venetië

Ook de andere Italiaanse stad Venetië trekt weer meer bezoekers. Al verloopt een romantisch ritje met een gondel in de grachten nu met mondmaskers aan.

Athene

Griekenland opende, in de hoop om het zomerseizoen te redden, eergisteren opnieuw de luchthavens van onder andere hoofdstad Athene en Thessaloniki op het vasteland. Ook musea konden opnieuw openen. Voorlopig staat er wel een limiet op hoeveel bezoekers een museum mag betreden, naargelang de oppervlakte ervan. Eind mei al mochten de archeologische sites in buitenlucht open.

Parijs

De Franse hoofdstad wacht nog even af om toeristische plekken te openen. De Eiffeltoren zal zo pas heropenen op 25 juni met mondmaskers verplicht voor iedereen ouder dan elf jaar. Je zal bovendien alleen de trap kunnen gebruiken om tot boven te geraken. Het Louvre, waar onder andere de Mona Lisa van Leonardo da Vinci hangt, opent pas op 6 juli. Wanneer het pretpark Disneyland Parijs opent, blijft voorlopig nog onduidelijk.

