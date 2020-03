IN BEELD: Ondanks oproepen om thuis te blijven blijven stranden en parken wereldwijd drukke trekpleisters mvdb

23 maart 2020

16u45 15 FOTO'S Ondanks de oproep om thuis te blijven en zo samenscholingen te vermijden, was het afgelopen weekend ook in ons land Landen wereldwijd kondigen steeds meer verregaande maatregelen af om het coronavirus in te dijken, maar “in uw kot blijven”, is voor vele aardbewoners duidelijk een aartsmoeilijke klus. Getuige foto’s uit de Verenigde Staten, Australië en Europa. Ondanks de oproep om thuis te blijven en zo samenscholingen te vermijden, was het afgelopen weekend ook in ons land op sommige plaatsen koppen lopen

Bondi Beach

Ook Australië kampt met mensen die de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus aan hun laars lappen. Australische autoriteiten hebben het bekende strand Bondi Beach in Sydney zaterdag gesloten voor publiek. Geen dag te vroeg, want met 34° graden zochten inwoners van de Australische metropool verkoeling.