IN BEELD. Disney heropent in Shanghai allereerste pretpark, maar wel met strenge maatregelen ADN

11 mei 2020

13u35

Bron: Belga 1 Reizen In de Chinese stad Shanghai heeft het pretpark Disneyland maandag opnieuw de deuren geopend voor het grote publiek. Door de coronapandemie gelden er wel strenge maatregelen.

Het is het eerste pretpark van Disney wereldwijd dat opnieuw bezoekers binnenlaat. Ze mogen pas binnen als hun temperatuur gemeten is, als ze een mondmasker dragen en als ze met een app kunnen bewijzen dat ze coronavrij zijn.

Bovendien mag slechts een beperkt aantal mensen het park betreden. De komende weken zijn slechts 24.000 bezoekers per dag welkom, terwijl dat er in normale tijden 80.000 zijn. Bezoekers moeten ook op voorhand online een plaatsje reserveren. Volgens de lokale media waren de tickets voor de heropening vrijdag al op enkele minuten uitverkocht.



In het park zelf worden bezoekers eraan herinnerd om voldoende afstand te houden in de wachtrijen en op de verschillende attracties. Er wordt extra gedesinfecteerd en ook het contact met figuren als Mickey Mouse en Donald Duck wordt beperkt.

Omdat het aantal besmettingen in China de voorbije weken daalde, zijn verschillende toeristische trekpleisters weer open, zoals de Chinese Muur en de Verboden Stad.