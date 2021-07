IN BEELD. 200 berggidsen aan een klimtouw tussen Frankrijk en Italië

HLN Drive Van gezinswa­gen tot tweede wagen: dit is de ideale plug-in hybride voor jou

6 juli In de aanloop naar elektrische wagens, wordt een plug-in hybride wel eens als de ideale tussenstap gezien. Je leert omgaan met laadkabels en laadpalen, maar zonder autonomiestress. Want wanneer de batterij leeg is, kan je nog altijd gebruik maken van de verbrandingsmotor. HLN Drive selecteerde een ideale plug-in hybrides voor ieder rijprofiel.