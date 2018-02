In Alpen wordt meer opgesnoven dan enkel frisse lucht: Franse justitie jaagt op 'sneeuwsnuivers' en dat blijken vooral Nederlanders Frank Renout

12 februari 2018

09u31

Bron: AD.nl 0 Reizen Nederlanders die in Frankrijk gaan skiën zijn gewaarschuwd: drugs op de piste worden niet getolereerd. "Mensen worden meteen aan de rechter voorgeleid."

De Franse politie en justitie zijn de strijd aangegaan met drugs op de skipistes. Met name Nederlanders zitten in de verdachtenbank. Wie in de sneeuw wiet, cocaïne of xtc bij zich heeft, verkoopt of gebruikt, kan tot één jaar cel krijgen.

"Drugs vormen een probleem en we doen van alles om er tegen op te treden", zegt de politie in Tignes, een van de populairste Franse ski-bestemmingen. "Mensen worden meteen aan de rechter voorgeleid, we delen ter plekke boetes uit en de drugs worden vernietigd", aldus openbaar aanklager Anne Gache van Albertville.

Volgens haar vormen Nederlandse skiërs één van de probleemgroepen. "We hebben hier veel buitenlanders. We pakken ze ter plekke meteen aan. Dan hoeven we ze niet (na onderzoek, red.) weer te gaan zoeken in de landen waar ze vandaan komen, zoals Nederland", aldus Gache, afgelopen weekend in dagblad Libération.

De Franse douane houdt buitenlandse skiërs ook extra in de gaten. En Nederlanders gelden voor de douane als boosdoener nummer één.

500 kilo

In de besneeuwde Franse Alpen werd in het seizoen 2015-2016 bijna 500 kilo aan onder meer wiet, cocaïne en xtc op de wegen onderschept, blijkt uit de douanecijfers. De meeste ‘handel’ komt uit Nederland en Spanje.



De douane controleert daarom op grote snelwegen en bij grensovergangen. "We gaan niet zelf de sneeuw in, de piste op, waar de drugs vaak al drie keer is doorverkocht. We willen juist optreden vóór de drugs hier belanden", aldus een woordvoerder.



De problemen met drugsgebruik in Franse wintersportgebieden zijn de laatste jaren toegenomen. In het vorige seizoen werden een aantal opmerkelijke arrestaties verricht van dealers in de bergen. Cokegebruikers rond de piste zijn al ‘sneeuwsnuivers’ genoemd. "In onze skigebieden wordt méér opgesnoven dan alleen frisse lucht", aldus de Franse pers. Het fenomeen van snuivende, slikkende en blowende skiërs die de bergen afkomen, werd al ‘slalom met xtc’ gedoopt.



Agenten controleren daarom nu vaker, justitie treedt actiever op en hulpverleners houden drugsgebruikers beter in de gaten.

Voorlichting

In het skigebied van Tignes krijgen buitenlandse touroperators sinds kort voorlichtingsmateriaal uitgedeeld. "We patrouilleren tegenwoordig ook zeven dagen in de week ’s nachts", zegt een politiewoordvoerder in de stad. "Aan jong publiek delen we ID-kaartjes uit: daar kunnen ze hun naam en logeeradres op zetten. Als we ze dan ’s nachts vinden op straat, geveld door drugs of alcohol, dan brengen we ze naar dat adres."



Hulporganisatie Le Pélican is aanwezig in acht skigebieden in de Alpen. Daar worden onder meer flyers uitgedeeld: "Het gebruiken, kopen, aanbieden en bezitten van wiet, cocaïne en xtc is verboden en kan je 1 jaar cel opleveren of een boete van 3.750 euro."



Op de folders staan ook noodnummers die gebeld kunnen worden en tips (in het Frans en Engels) wat je moet doen als iemand een ‘bad trip’ heeft. "We willen ongelukken voorkomen, we willen dat alle vakantievierders weer veilig naar huis gaan en dat het imago van de skigebieden goed blijft", aldus Brigitte Hug van Le Pélican.

Fataal ongeval

Bij Courchevel veroorzaakten twee mannen die cocaïne hadden gebruikt een ernstig verkeersongeluk met hun auto: de één overleed, de ander raakte zwaar gewond. Het kwam tot een proces en daar bleek dat het ongeluk niet op zichzelf stond. "Soms ligt er meer poeder op tafel dan op de skibaan", zei justitie tijdens de zaak.

In Val Thorens werd afgelopen seizoen een netwerk van zestien wietdealers opgerold en werden in vijf maanden 118 aanhoudingen verricht. In skigebied Tignes werd het jaar ervoor al een recordvangst gedaan: een Britse dealer werd opgepakt en er werden ruim 3.000 zakjes xtc, 4 kilo wiet en 350 gram cocaïne in beslag genomen.