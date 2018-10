In 2 uur tijd voor 3.000 euro aan boetes: douane zet stiptheidsactie stop omdat ze te veel verboden spullen vindt Rob Van herck Ann Van den Broek

18 oktober 2018

11u00

Bron: VTM Nieuws, De Morgen 9 Reizen De stiptheidsacties van de douane op Brussels Airport zijn voorlopig opgeschort. De douaniers hielden alle passagiers sinds zeven uur vanochtend tegen, maar daarbij zijn zoveel verboden goederen ontdekt, dat verder controleren onmogelijk is. De douane schreef voor 9 uur al voor 3.000 euro aan boetes uit.

Voorlopig mogen alle passagiers die aankomen op Zaventem gewoon buitenlopen, de douane zal hen niet controleren. En dat ondanks de stiptheidsactie die de douaniers nu al voor de tweede op rij houden om het personeelstekort op Zaventem aan te klagen.

“We hebben momenteel te weinig douaniers om nog mensen te controleren”, zegt Marc Nijs van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten. “Alle vijf de douaniers die sinds vanochtend systematisch iedere passagier die de aankomsthal van Zaventem wil verlaten controleren, zijn momenteel bezig met verhoren en het opstellen van processen-verbaal. Daarom laten we nu iedereen gewoon door en is er voorlopig geen enkele vorm van controle. Zodra de douaniers weer vrij zijn, hervatten we onze actie.”

Sigaretten en geld

De douaniers betrapten passagiers onder meer op grote hoeveelheden onaangegeven sigaretten en hoge sommen cash geld. Bedragen boven de tienduizend euro moeten vooraf gedeclareerd worden. “Wie zoveel geld op zak heeft, zonder dat te melden, die heeft wellicht niet de beste bedoelingen”, zegt Nijs daarover. Voor 9 uur vanochtend schreef de douane al voor meer dan 3.000 euro aan boetes uit.

“Dit zou de minister toch tot nadenken moeten aanzetten“, zegt Nijs. “Deze vaststellingen tonen aan wat de resultaten zouden zijn wanneer we ons werk konden doen zoals het hoort.” Normaal gezien controleert de douane alleen sporadisch passagiers in de aankomsthal. Uit personeelsgebrek, beklemtoont Nijs. “Er zijn 52 douaniers voorzien op Zaventem die in een continu systeem werken – de klok rond, ook in het weekend. Maar er zijn er maar 32. Dat kan zo niet langer.”

Nog meer acties

Bevoegd minister Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft al laten weten dat hij komende maandag overleg wil plegen. ACV-secretaris Nijs is daar nog niet vanop de hoogte. “Ik verneem dat ook in de pers”, luidt het kort.

Voorlopig is de vakbond niet van plan om de acties te staken. Zodra de er weer douaniers vrij zijn, zal de stiptheidsactie hervat worden. Die duurt dan nog tot 12 uur vanmiddag. Ook morgen plant de douane op Brussels Airport een actie van zeven tot twaalf. Wordt er maandag geen vergelijk gevonden met de minister van Financiën, dan zullen de acties ook volgende week voortgezet worden.

De vakbond waarschuwt alvast dat dan ook vertrekkende passagiers hinder kunnen ondervinden. Dat is vandaag niet het geval. Enkel wie de luchthaven wil verlaten, moet met wachttijden rekening houden. Na een half uur actie liep de wachttijd vanmorgen al op tot een uur. Gisteren moesten passagiers zelfs tot twee uur aanschuiven vooraleer ze het gebouw konden verlaten.