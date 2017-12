Ikea opent twee hotels in ons land SPS

09u32

Bron: Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad 98 Marriott Een moderne hotelkamer van de keten Moxy, onderdeel van Marriott. Reizen Ikea opent in 2019 twee hotels in ons land: eentje in Gent en daarna een in Antwerpen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het zouden viersterrenhotels worden, waar je voor de prijs van een driesterrenhotel kan logeren. Ikeameubels moet je er evenwel niet verwachten.

Na grootsteden als New York, Parijs, Tokio, Chicago en Londen, komt Ikea ook naar ons land met Moxy, het hotelproject dat het samen met hotelgigant Marriott heeft uitgebouwd. Dat er in Antwerpen er een Moxy komt op de plek waar vroeger discotheek Zillion was, kon u bij ons al lezen. Het Nieuwsblad meldt nu dat de Kouter in Gent de primeur krijgt in 2019 in ons land. Een oud kantoorgebouw werd helemaal verbouwd tot luxeappartementen en het hotel met 103 kamers.

Ook al zit Ikea achter de Moxyhotels, toch worden die niet ingericht met Ikeameubels. Die zouden niet stevig genoeg zijn voor hotelgebruik. De 'look-and-feel' van Ikea blijft wel behouden: modern en Scandinavisch.

De uitbaters zeggen dat ze het niveau van een viersterrenhotel willen aanbieden aan een prijs van een driesterrenhotel. Dat doen ze door onder meer te besparen op luxe en geen roomservice aan te bieden. Wie er een weekendje wil logeren, moet daar ongeveer 100 tot 120 euro voor neertellen.

Het zou overigens niet bij die twee hotels blijven. In Antwerpen zou er nog een tweede hotel openen in de voormalige Handelsbeurs. Ook de dossiers voor een Moxy in Brussel, Luik en Charleroi zijn al opgestart.

RV Moxy Ostbahnhof in Berlijn.