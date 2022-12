Nieuwe lowcost­maat­schap­pij wil goedkope trans-Atlanti­sche vluchten aanbieden vanuit Belfast

De nieuwe lowcostmaatschappij Fly Atlantic heeft plannen aangekondigd om vanaf 2024 goedkope vluchten over de Atlantische oceaan aan te bieden. Fy Atlantic treedt daarmee in de voetsporen van spelers als Norwegian, WOW en Play. De hoofdzetel zal gevestigd zijn in Belfast in Noord-Ierland.

