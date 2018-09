Idyllisch Zwitsers bergdorpje wordt omgevormd tot hemels hotel Karen Van Eyken

30 september 2018

12u10

Bron: CNN 1 Reizen Corippo in het zuiden van Zwitserland lijkt recht uit een sprookjesboek te komen. Maar het idyllische bergdorpje loopt leeg en dreigt een spookdorp te worden. Maar nu is er opnieuw hoop: er zijn concrete plannen om er een 'albergo diffuso' van te maken - een hotel verspreid over meerdere woningen van het dorp.

Het was ooit een bloeiende gemeenschap van boerenfamilies bestaande uit 300 zielen. Nu zijn er slechts 12 inwoners meer, van wie 11 ouder dan 65. Tegenwoordig is de enige economische activiteit in het dorp - dat in het Italiaans sprekende deel van Zwitserland gelegen is - de lokale 'osteria', een rustiek restaurant.

De authentieke huizen in Corippo hebben de tand des tijds doorstaan en zijn grotendeels onaangetast gebleven. Dat erfgoed in combinatie met het overweldigende landschap is een enorme troef.

Een lokale stichting, Fondazione Corippo 1975, heeft dan ook een oplossing om het dorp nieuw leven in te blazen: Corippo wordt de eerste 'albergo diffuso' van Zwitserland.

Het is een concept dat zijn succes al voldoende in Italië heeft bewezen. Daar zijn al meerdere dorpen omgevormd tot 'albergo diffuso'. Het betekent dus dat je als toerist tussen de lokale bevolking verblijft en zo het dorpsleven ervaart.

De stichting van Corippo wil 30 van de 70 huizen omvormen tot vakantiehuizen en hotelkamers. "Het zal", zegt Fabio Giacomazzi, een architect en voorzitter van de stichting, "bezoekers de kans geven om een ​​erg bijzonder verblijf te ervaren in een echt landelijk dorp dat sinds 1800 praktisch hetzelfde is gebleven ."

Hotelgasten zullen de sfeer van het authentieke dorpje in Ticino kunnen opsnuiven, wandeltochten maken, culturele bezienswaardigheden bezoeken en smullen van de lokale gastronomie.

Het volledige hotel zal openen in de lente van 2020. Maar een vakantiehuisje met twee slaapkamers is al sinds juli in bedrijf. De lokale osteria zal uitgebreid worden en ook de receptie van het hotel bevatten.

Het project won al een belangrijke toeristische award in Zwitserland en kan op veel internationale interesse rekenen.