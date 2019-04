Ideale vakantiejob? Corendon zoekt ‘wereldreiziger’ om de mooiste Instagramfoto’s te nemen kg

12 april 2019

10u58

Bron: Corendon 3 Reizen Nog geen plannen in de zomermaanden? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. Corendon zoekt een ‘Wereldreiziger’ om drie maanden lang rond te trekken en Instagramwaardige kiekjes te maken voor sociale media. En ja hoor, je wordt er ook nog eens voor betaald.

De ‘Wereldreiziger’ reist in juni, juni en augustus naar verschillende bestemmingen van de Nederlandse tak van Corendon, waaronder Bali, Griekenland, Bonaire of Turkije. Ter plaatse maakt hij of zij zoveel mogelijk foto’s en video’s die vervolgens op de sociale media van de reisorganisatie worden gepost.



“Deze job is overigens wel keihard werken”, verzekert PR-manager Daisy Homoet-Mijnals. “Je maakt lange dagen, want de ene dag schiet je beelden van een hotel op Curaçao, die je monteert en bewerkt in het vliegtuig op weg naar de volgende bestemming en de volgende dag sta je alweer op een Grieks strand. Uiteraard heb je tussendoor tijd voor een verkoelende duik in de zee of een drankje onder de palmen.”



Naast de kans om flink wat te reizen, krijg je een minimumsalaris en worden alle vluchten, huurauto’s en overnachtingen vergoed.

Solliciteren via Instagram

Om te solliciteren moet je eerst bewijzen dat je de nodige Instagram-skills kan voorleggen. Elke kandidaat wordt gevraagd om op Instagram een mini-album te delen met vijf foto’s en één video, en daarin Corendon te taggen. De exacte details vind je hier. Sollicitanten moeten meerderjarig zijn, beschikken over een rijbewijs en de ervaring hebben met fotografie, videografie en montage.



Indien je door de eerste selectie raakt, zal je het begin mei moeten opnemen tegen twee mededingers in een beslissende ‘challenge’ . Wat die challenge inhoudt, is niet bekend. De winnaar start vanaf 20 mei.