Iconische ‘kussende rotsen’ in Vietnam dreigen in te storten

Vorige maand werd er weer evenveel gevlogen als voor corona

Het aantal vluchten in Europa lag vorige maand weer bijna op het niveau van voor de coronapandemie, meldt de Europese luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Voor het eerst sinds de pandemie is er meer dan een miljoen keer gevlogen in een maand. Dat gebeurde voor het laatst in september vier jaar geleden.