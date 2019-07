Iconisch stukje Efteling te koop: Bobslee-karretje wordt geveild voor duizenden euro’s Maartje Huijben

15 juli 2019

17u29

De Efteling heeft een karretje van de Bobslee te koop staan op de Nederlandse veilingsite Marktplaats. Liefhebbers kunnen bieden op de beroemde attractie. En dat doen ze gretig. Binnen enkele uren werd er duizenden euro's geboden.

Het bobsleetje is niet het enige attribuut: de Efteling verkoopt nog twee andere bijzondere voorwerpen die ooit onderdeel waren van de attractie. De opbrengst gaat naar Villa Pardoes, het vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor ernstig zieke kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Het hoogste bod voor het karretje staat inmiddels op 8.300 euro.



In september sluit de beroemde Bobbaan voorgoed. De inmiddels iconische attractie maakt plaats voor de nieuwe achtbaan Max en Morritz. Deze gaat in 2020 open.



“Met de verkoop nemen we op symbolische wijze afscheid van de attractie”, zegt woordvoerster van de Efteling, Nina Hawinkels. “Het is een bijzondere attractie voor ons, maar ook voor onze gasten. Heel veel mensen hebben hier mooie herinneringen gemaakt. Die herinneringen willen we graag in stand houden. Zo'n bobslee is echt uniek. Het is een Efteling-icoon.”

Hoedjes

Hoewel de bobsleebaan uit meerdere karretjes bestaat wordt er slechts eentje verkocht. “De andere exemplaren gaan gewoon weg. Net zoals dat met andere voorwerpen van attracties gebeurt die niet meer bruikbaar zijn.”



Naast de Bobslee gaan ook twee Tirolerhoedjes - die 34 jaar geleden onderdeel waren van de bedrijfskleding - in de verkoop. Ook het pluchen elandhoofd dat ooit als decorstuk van de Winterefteling bij de Bobbaan hing en inmiddels al jaren bij de algemeen directeur van het park, Fons Jurgens in het kantoor hangt, wordt verkocht.



Hoeveel de objecten gaan opbrengen, durft de woordvoerster niet te zeggen. “Elke euro voor Villa Pardoes is meegenomen.”