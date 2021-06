Ibiza-kenner Anne Poelmans over de relaxte postcoronasfeer: “Partytoerisme ligt nog stil, hét moment voor rustzoekers”

Anne Poelmans ♥ Ibiza

Nog voor haar geboorte liet Annes opa een huis optrekken op Ibiza, en dus werden alle schoolvakanties daar gespendeerd. "Vaak verbleven we er voor lange periodes, soms gingen we wel vier of vijf keer per jaar."

De liefde bleef en Anne goot al haar geheimplekken in het boek ‘I Never Believed in Love at First Sight until I Saw Ibiza’. Dat kreeg elke zomer een update, goed voor de zesde editie al. “Telkens als ik er ben, check ik alle adressen. Ik houd het actief bij en rijd van hot naar her. Wat ik niet goed meer vind, vliegt eruit. Dit najaar doe ik nog eens mijn hele tour.” Al dat succes heeft ook een keerzijde. “Bepaalde plekken zitten bijna altijd vol, voor de helft met Belgen. Dus soms geraak ik zelf niet meer binnen. Het is dubbel, maar ik blijf het fijn vinden om mensen mijn Ibiza te tonen.”

‘I Never Believed in Love at First Sight until I Saw Ibiza’. Anne Poelmans. Borgerhoff & Lamberigts. 18,50 euro.