Ibele Lybaert (47), zus van ‘Columbus’ Wim, is al bijna tien jaar kunstenares op Tenerife: “Naar België ga ik nooit meer terug, veel te koud”

Niet alleen voor ‘the rich and famous’: Burj Al Arab in Dubai opent deuren nu ook voor bezoekers

Het is gebouwd in de vorm van een zeil op een kunstmatig eiland en spreekt al jaren tot de verbeelding in Dubai. Tot nog toe kon je het luxueuze hotel Burj al Arab enkel betreden als hotelgast of restaurantbezoeker én daar moest je dus heel wat centen voor veil hebben. Maar daar komt vanaf nu verandering in.

15 oktober