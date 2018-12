I amsterdam-letters binnen half uur verwijderd van Museumplein Redactie

03 december 2018

10u25

Bron: AD.nl 1 Reizen De beroemde rood-witte letters ‘I amsterdam’ zijn deze ochtend dan echt weggehaald van het Museumplein in de Nederlandse hoofdstad. Rond 08.00 uur begon de voorbereiding, een half uur later stonden ze op de vrachtwagen.

De ontmanteling van de bekende letters komt er op voorstel van de grootste partij in de Amsterdamse gemeenteraad, GroenLinks. Die vond de bij toeristen populaire letters een symbool van doorgeslagen individualisme en massatoerisme. Het voorstel kreeg veel kritiek en zorgde voor veel discussie in de stad, waarbij diverse partijen, organisaties en bewoners het opnamen voor de letters en hun zorgen uiten over de “betutteling”. Maar een meerderheid van de raad stemde er uiteindelijk toch mee in.

Verdriet

Het weghalen gebeurde onder toeziend oog van veel mediavertegenwoordigers. Ook een groepje scholieren liet zich voor de laatste keer fotograferen bij de letters.





Drie Maleisische toeristen kwamen net te laat. Gepakt en gezakt, want ze vliegen vandaag weer naar huis, kwamen ze specifiek voor een selfie met ‘I amsterdam’. "Ik voel me een beetje verdrietig," zei een van hen toen ze de trucks met de letters zag wegrijden. Haar reisgenoten legden het tafereel vast op hun telefoon en constateerden: "Maar we hebben nu wel een belangrijk moment gezien, dat ze zijn weggegaan".

Tournee

Helemaal weg gaan de letters niet. Na een onderhoudsbeurt gaan de letters op tournee, langs diverse evenementen en locaties in de stad. De onderhoudsbeurt is volgens een woordvoerster van Amsterdam Marketing hard nodig, want na tien jaar op het Museumplein is de bovenkant door "al het geklauter'' helemaal kaal.

Toeristen die straks voor niets naar het plein komen voor een selfie bij I amsterdam, krijgen van speciaal aangestelde hosts uitleg over waarom ze niet meer op het Museumplein staan en waar ze nog wel zijn te vinden.

Toch letters?

Het zou intussen zomaar kunnen dat toeristen vandaag toch letters aantreffen op het Museumplein: kunstenares Pauline Wiersema wil de letters HUH terugplaatsen op de plek van de I amsterdam-letters, vertelt ze tegen Het Parool.



"Als de bezoekers de letters zien, lezen ze precies wat ze denken," aldus Wiersema. "'Huh' is een universele klank die overal in de wereld wordt gebruikt door mensen die verrast of verward zijn."



De letters door de jaren heen: