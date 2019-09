Huwelijksreis Vera en Rob na amper 1 dag afgelopen: “Taxi besteld en vlucht naar huis geboekt” HR

Bron: Eigen berichtgeving 0 THOMAS COOK FAILLIET Voor Rob (51) en Vera (55) Verhoeven uit het Nederlandse Tilburg zat hun huwelijksreis er al na één dag op. “We mochten gisteren onze kamer niet meer in als we niet bijbetaalden. Het ging om ongeveer 150 euro per nacht dat we zouden blijven”, zegt Rob. Een reisleider van Neckermann adviseerde hen om dat niet te doen. “Onder begeleiding van veiligheidsagenten haalden we onze kamer leeg.” Het pas getrouwde koppel boekte zelf een vlucht terug naar huis.

Rob (51) en Vera (55) Verhoeven uit Wateringen bij Tilburg trouwden afgelopen weekend. Daarna trok het paar op huwelijksreis naar Tenerife. Ze hadden via vakantiediscounter.nl een vakantie geboekt in Hotel Cleopatra, in Playa de las Américas.

“Zondag, toen we aankwamen, liep het al meteen fout”, vertelt Rob. “Ze vertelden ons dat we mochten blijven, als we meer dan 1.200 euro oplegden. Terwijl we onze vakantie al volledig betaald hadden. Maar ze zeiden dat ze nog geen geld hadden ontvangen van Thomas Cook. We hebben een reisleider gebeld, die zei dat we naar een ander hotel moesten. Toen ik dat uitlegde aan het hotel, mochten we plots toch blijven. Het komt wel in orde, zeiden ze.”

150 euro per nacht

Een dag later bleek dat niet te kloppen. “Plots mochten we onze kamer niet meer in”, vervolgt Rob. “We zaten dus vast in de hotellobby. We moesten 150 euro betalen om nog een dag langer te blijven. Daar stonden we dan aan de receptie, zonder onze spullen, en niet weten wat te doen. Uiteindelijk kregen we iemand van Neckermann aan de lijn. Hij raadde ons aan om iet te betalen.”

350 euro voor terugvlucht

“We mochten onder begeleiding van veiligheidsagenten onze kamer leegmaken. Daarna namen we voor 30 euro een taxi naar de luchthaven.” Daar zaten ze vanmorgen, te wachten op hun terugvlucht. “Die hebben we zelf geboekt, dat kost ons nog eens 350 euro.”

Steeds meer reizigers blijken door hun hotel gegijzeld te worden. Het overkwam ook twee Vlaamse koppels uit Klein-Brabant tijdens hun Neckermann-reis naar het Spaanse Roquetas de Mar. Ze zitten in zwembadkledij in de foyer en kunnen niet naar hun kamer. “Ze deblokkeren onze kaarten pas als we 1.038 euro betalen.”

Ook Els Luyten (27) en haar vriend Roel Speybrouck (29) uit Merchtem boekten een reis via Neckermann. Ze trokken naar Tunesië, maar zagen hun vakantie in duigen vallen. “We hebben echt een limiet bereikt. We willen gewoon terug naar huis”, getuigt Els vanuit Hammamet.

