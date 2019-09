Huwelijksreis of niet: “Meteen betalen, of vertrekken” Sven Ponsaerts

"Dit wordt sowieso een huwelijksreis om nooit meer te vergeten." Tessa Smits (31) en echtgenoot Dennis Dons (34) uit het Antwerpse Kessel waren vanmiddag hun Turkse hotel nog maar net binnengestapt, of ze kregen al een extra factuur gepresenteerd. "We hadden de keuze: betalen, of vertrekken."

“Het hotel (Titanic Beach Resort in Lara, red.) vroeg bij binnenkomst meteen 900 euro, bovenop de 1.800 euro die we touroperator Neckermann Reizen al betaalden voor onze vijfdaagse huwelijksreis”, vertelt het pasgehuwde paar.der zouden we de sleutel van onze huwelijkssuite niet eens krijgen.” Van Neckermann zag of hoorde het koppel enkel een behulpzame luchthavenmedewerker. “Hij had geen job meer, zo zei hij. Toch bleef hij iedereen voorthelpen.”

De jonggehuwden kozen ervoor hun huwelijksreis door de perikelen bij Neckermann niet in het water te laten vallen, en betaalden. “Precies omdat het om onze huwelijksreis gaat, anders hadden we dat zoals de meesten hier misschien niet gedaan”, zegt een stralende Tessa. “We waren volgens de receptionist vandaag pas het zesde koppel dat over de brug kwam, de rest maakte rechtsomkeer. Maar nu zijn we gerust hier te kunnen blijven. We gaan ervan genieten, zoveel is zeker. Hopelijk geraken we zaterdag ook vlot weer thuis.”

De extra factuur van 900 euro hopen Tessa en Dennis via het Garantiefonds te kunnen recupereren.