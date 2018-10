Huwelijksreis eindigt in mineur: Linsey (28) en Jens (32) zitten al urenlang vast in Istanbul door staking Aviapartner kg

30 oktober 2018

16u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Reizen Linsey Jodts (28) en Jens De Keyzer (32) uit Evergem hadden er net een droom van een huwelijksreis opzitten, maar kwamen terecht in een regelrechte nachtmerrie. Het koppel zit sinds deze ochtend vast in Istanbul, omdat hun vlucht naar Brussel geannuleerd werd door de staking van Aviapartner. “We hebben hier niks”, vertelt Linsey.

Op 7 oktober vertrokken Linsey en Jens voor ruim drie weken op huwelijksreis. Ze trokken door Zuid-Afrika en eindigden op het eiland Mauritius voor een laatste weekje relaxen. Gisteren stapte het koppel weer op het vliegtuig van Turkish Airlines richting Brussel, met een tussenlanding in Istanbul. Alles liep gesmeerd, tot ze aankwamen in de Turkse hoofdstad. Plots bleek dat alle vluchten naar België geannuleerd waren. Hoewel er geen enkele waarschuwing werd gegeven dat er mogelijk problemen zouden zijn met hun thuisvlucht, was het kersverse bruidspaar opeens gestrand op de luchthaven.

“We hebben zeker een uur rondgedwaald, en tien keer getelefoneerd, maar niemand kon ons helpen. Het was chaotisch en het luchthavenpersoneel was onvriendelijk. Alles was hen te veel,” zegt Linsey. “Het kwam erop neer dat we onze plan moesten trekken.”

Aftelkalender

“Ik barstte in tranen uit”, aldus Linsey. “Mijn zoontje van vier jaar oud ging ons opwachten aan de luchthaven, samen met mijn mama. Hij was triestig toen hij hoorde dat we niet op tijd thuis zouden geraken. Hij had op school zelfs een aftelkalender gemaakt.” Ze waren niet de enige toeristen die vastzaten op de luchthaven, zo bleek. Het koppel kwam twee landgenoten tegen die in net dezelfde situatie waren beland.

Linsey en Jens konden na veel vijven en zessen toch een oplossing vinden, maar draaien zelf op voor de kosten. Het koppel kon twee zitjes bemachtigen op een vlucht richting Parijs die vanavond vertrekt, één van de enige vluchten naar de buurlanden die niet volledig volgeboekt was. Na hun aankomst moeten ze nog bijna 3,5 uur reizen om thuis te geraken. Bovendien kregen ze na lang discussiëren in Istanbul een hotel om even uit te blazen van de lange reis, maar moesten ze nog wel visums aanschaffen om de luchthaven buiten te mogen. Alles samengeteld hoesten ze 350 euro extra op om thuis te geraken. “Onze vliegtuigtickets mochten we wel gratis omruilen. De andere kosten zijn voor ons”, klinkt het. “En nu nog hopen dat we onze valiezen krijgen want we hebben hier niks.”

“De reis was echt een droom die werkelijkheid werd. Jammer dat die zo moet eindigen”, besluit Linsey. “Ons vertrouwen is compleet weg.”

