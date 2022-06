Huurwagens deze zomer gemiddeld 40 procent duurder in vakantielanden

Check24 becijferde uit meer dan 100.000 boekingen voor huurwagens in de zomerperiode een doorsneeprijs. In Malta en Zuid-Afrika is een huurwagen onder de 40 euro per dag te vinden. Voor Turkije kwam een dagprijs van 51 euro naar voren en in Griekenland is dat 69 euro. Kroatië is al een pak duurder met 90 euro per dag gemiddeld, in de VS en het Verenigd Koninkrijk ligt de prijs rond de 100 euro. Ierland (116 euro) en IJsland (138 euro) zijn het duurst.