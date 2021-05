Huurauto in vakantielanden kost door tekort tot wel 1.500 euro per week

Langste wandelhang­brug ter wereld officieel geopend in Portugal

30 april Eindelijk is het zover. De langste wandelhangbrug ter wereld is geopend in Portugal. De machtige brug van 516 meter lang loodst voetgangers op 175 meter hoogte over de Paiva-rivier in het nationale park Arouca, op een uurtje rijden van de stad Porto.