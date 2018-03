Hou je van reizen en een drankje? Dit bedrijf zoekt een whiskyproever Priscilla van Agteren

23 maart 2018

10u36

Bron: AD 0 Reizen Door Schotland toeren en whisky proeven... klinkt als een fijne vakantie? De Engelse reisorganisator Stagweb maakt er een werk van: ze zoeken iemand die parttime langs whiskydistilleerders wil reizen om hun rondleidingen en drinkwaar te testen.

Stagweb specialiseert zich in het organiseren van vrijgezellenfeesten en -vakanties voor (voornamelijk) mannen. ,,Het boeken van een whiskytour is daarvoor een van de mogelijkheden’’, zegt een woordvoerder. ,,We zoeken iemand om die ervaring voor ons te testen.’’

Aan de kandidaat worden geen eisen gesteld. ,,Hij of zij moet 18 jaar of ouder zijn, maar enige kennis van whisky is niet nodig. Je moet het gewoon lekker vinden.’’ Een bewuste keuze van het bedrijf. ,,Whiskyproeven is hier een nogal snobberige aangelegenheid: er zijn allemaal regels over hoe je het zou moeten drinken, maar dat haalt wat ons betreft de lol er af. Whisky is lekker en een bezoek aan een distilleerderij is een leuk uitje, dat zouden meer mensen moeten meemaken.’’

Testen

De nieuwe werknemer test de rondleidingen die distilleerders geven en hoe gasten behandeld worden. ,,Dat is voor ons waardevolle informatie. Het is belangrijk dat de tester dat goed naar ons kan communiceren en begrijpt waar we op letten.’’

Wie geïnteresseerd is, hoeft zijn huidige baan overigens niet op te zeggen. ,,De bezoeken kunnen worden ingepland rond je werk en andere bezigheden, bijvoorbeeld in het weekend. Je wordt niet ingehuurd voor een bepaalde tijd, maar eens houdt het wel op. Er zijn natuurlijk maar zoveel distilleerderijen in Schotland om te testen. Maar voor die tijd is het een droombaan als je van whisky houdt.’’

Solliciteren voor de functie kan nog tot het einde van deze maand via deze website. Een lange motivatiebrief is niet nodig. Stagweb wil in slechts 150 woorden weten wat kandidaten aantrekt in de functie. Dat stukje moet wel beginnen met de woorden ‘I drink therefore I am...’ (‘Ik drink dus ik besta…’).

,,We hebben nu al zo’n 1.000 aanmeldingen binnen. Daar zitten ook een paar kandidaten uit Nederland tussen, maar meer zijn zeker welkom. We weten dat jullie ook wel van een drankje houden zo nu en dan.’’