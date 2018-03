Hou je klaar: 'Wipe Out' komt dit voorjaar naar België Redactie

02 maart 2018

12u00

Je hebt ze vast al een keer gezien op televisie, de uitdagende hindernisbanen van 'Wipe Out' of 'Ninja Warriors'. Tijdens de race is het de bedoeling om quasi onoverkomelijke obstakels te overwinnen. Een evenementenbureau in Waver laat zich er nu door inspireren en haalt het concept naar België. Vanaf twaalf jaar is iedereen welkom om "de tofste 5 kilometer uit zijn leven te lopen".

Alles behalve gemakkelijk is om op vijf kilometer de tien opblaasbare hindernissen van Air Games te overwinnen. Sommige obstakels zijn namelijk reusachtig, andere dan weer glad, in volle beweging of allemaal net allemaal tegelijk. “Deelnemers moeten de juiste balans vinden om niet tegen de grond te smakken”, vertelt Simon Trussart van Denali Outdoor Events. “Het hindernissenparcours is niet min. Sommige obstakels zijn tot wel 35 meter lang, 20 meter breed en 13 meter hoog, ongezien in Europa.”

Iedereen mag deelnemen, maar je moet wel twaalf jaar of ouder zijn. "Je hoeft echt geen topatleet te zijn om de 5 kilometer tot een goed einde te brengen. Het is de ideale activiteit voor iedereen die met vrienden, familie of collega’s een fantastische, sportieve dag wil beleven.”

De start van de eerste race wordt gegeven op 22 april 2018 in Brussel, in het Park van Laken. Het gigantische opblaasbare parcours reist nadien heel België door en doet ook de provincies Waals-Brabant, Antwerpen, Henegouwen, Luik en West- en Oost-Vlaanderen. Tickets kosten 30 tot 60 euro. Alle informatie vind je hier.