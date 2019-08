Hotelketen Marriott verbiedt tegen 2020 kleine shampooflesjes kv

28 augustus 2019

18u14

Bron: AP 1 Reizen Reizigers die verblijven in een hotel van Marriott International, de grootste hotelketen ter wereld, zullen vanaf volgend jaar geen kleine flesjes shampoo, conditioner en douchegel meer aantreffen in de badkamers. De flesjes zullen vervangen worden door grotere flessen of door dispensers die aan de muur bevestigd worden.

Marriott voert de maatregel in voor de meer dan 7000 hotels onder 30 verschillende merken, verspreid over 131 landen. Daarmee zouden jaarlijks zo’n 500 miljoen plastic flesjes uitgespaard worden.

De keten wil al jaren af van de kleine plastic flesjes, zegt CEO Arne Sorenson. Er zijn er gewoon te veel en ze zijn moeilijk te recycleren. Het vergde echter tijd om goede grote flessen te ontwerpen en leveranciers te overtuigen. Vooral voor de chique hotels moeten de grote flessen nog steeds luxueus aanvoelen, stelt hij. “Er waren veel technische aspecten die we juist moesten krijgen.”



Op een proefproject in een Marriott-hotel in de Amerikaanse staat Maryland werd alvast positief gereageerd. Veel klanten waren opgelucht omdat ze dankzij de grotere flessen nu zo veel of zo weinig shampoo konden gebruiken als ze zelf wilden. “Meer en meer mensen zijn er zich bewust van”, zegt Denise Naguib, vicepresident duurzaamheid en leveranciersdiversiteit bij Marriott. “Ze willen geen halflege flesjes achterlaten.”

Tegen 1 juli 2020 zullen de meeste Marriott-hotels niet langer kleine flesjes aanbieden. In luxehotels worden kleine plastic flesjes tegen 2020 afgevoerd. De goedkopere ketens zullen zeep en shampoo aanbieden in flessen en dispensers die aan de muur bevestigd worden. Luxeketens zullen grote, losstaande flessen aanbieden. Die grote flessen zullen nog steeds van plastic zijn en Marriott zal ze vervangen, niet navullen, maar volgens Naguib zijn de grote flessen makkelijker te recycleren dan de kleintjes.

Sorenson verwacht zich wel aan enkele klachten, zegt hij, net zoals vorig jaar toen Marriott stopte met het aanbieden van plastic rietjes en roerstokjes. Veel mensen verzamelen de shampooflesjes, vertelt hij. Zijn eigen moeder had vroeger een lade vol met hotelzeepjes. “De menselijke aard is wat hij is en we verzetten ons tegen verandering”, zegt de CEO. “Maar mensen zien in dat dit zoveel beter is.”