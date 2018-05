Hotelgasten in Magaluf aan de dood ontsnapt : dronken Britten veroorzaken brand op hun kamer mvdb

22 mei 2018

17u19

Bron: EuroWeekly 3 Reizen Bij een brand in een hotel in de beruchte uitgaanswijk Magaluf op Mallorca zijn gisteravond twee hotelkamers verwoest. Enkele hotelgasten zaten vast op hun balkon en moesten door de brandweer worden bevrijd. Vier dronken Britse toeristen zijn opgepakt. Zij hebben vermoedelijk met een aansteker en een spuitbus de brand veroorzaakt .

Onder meer drie politieagenten werden bevangen door de rook en moesten naar het ziekenhuis. Zeven hotelgasten vluchtten naar het balkon en werden door de brandweer met ladders ontzet. De vlammen waren na een uur blussen bedwongen. De totale schade aan de twee hotelkamers wordt op 200.000 euro geraamd. Of de brand is veroorzaakt door een steekvlam uit de spuitbus, wordt nog onderzocht. De identiteit van de vier jonge twintigers is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of ze zelf gewond zijn geraakt. Evenmin is duidelijk of ze na ondervraging zijn vrijgelaten of aangehouden blijven.

Het hotel BH Mallorca aan de Avenida de las Palmeras is vooral populair bij Britse en Ierse jonge vakantiegangers. Tegen eigenaar Tolo Cursach, die meerdere hotels in Mallorca bezit, loopt een grootschalig onderzoek. Hij wordt verdacht van een hele reeks misdrijven waaronder afpersing, omkoping en verboden wapenbezit.

Het stadsbestuur van Mallorca verscherpte drie jaar geleden de wetgeving drastisch om de overlast door feestende toeristen in te dijken. Alle maatregelen ten spijt, blijft Magaluf de favoriete vakantiebestemming van jonge Britse vakantiegangers.

#Breakingnews...The BH Hotel in Mallorca popular with Irish tourists has been the scene of a fire this evening. pic.twitter.com/U9VLohvrPz Padraig O'Reilly(@ padraig_reilly) link