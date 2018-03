Hotel nabij poolcirkel is een droom midden in natuurparadijs Karen Van Eyken

09 maart 2018

17u15

Bron: Svart, CNN 14 Reizen Natuurliefhebbers kunnen zich verheugen op de opening van het eerste energiepositieve hotel ter wereld in 2021. Het 'Svart' hotel in Noorwegen nodigt uit om je één te voelen met de majestueuze omgeving.

Bij het naderen van de kustlijn van Helgeland, in het noorden van Noorwegen, kan je de imposante gletsjer Svartisen onmogelijk missen. Het is in deze ongerepte omgeving dat je 'Svart' zal vinden.

Het futuristische cirkelvormige ontwerp is van de hand van het internationale architectenbureau Snohetta. Het resort zal gebruik maken van geothermie en zonne-energie. Het surplus aan zonne-energie kan weer naar het reguliere elektriciteitsnet worden geleid.

"De natuur in het noordpoolgebied is fragiel en ongerept. We moeten de natuurlijke schoonheid van dit gebied respecteren en zeker niet verpesten", zegt projectmanager Zenul Khan. "Door zo'n duurzaam gebouw te creëren, willen we een ecologische benadering van het toerisme aanmoedigen door mensen bewust te maken van de manier waarop we dergelijke pure locaties horen te ervaren."

"De regio staat al enkele jaren onder druk door het toenemende aantal toeristen", bevestigt Trine Stolsnes, marketingdirecteur bij 'Arctic Adventure of Norway'. "We willen ervoor zorgen dat dit prachtige gebied de groei aankan terwijl tegelijkertijd het landschap onaangetast blijft."

Enter het Svart hotel. "We hebben het energieverbruik met 85 procent kunnen verminderen (in vergelijking met moderne hotels)", legt projectmanager Khan uit. Svart zal ongeveer 4.800 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak hebben en die zullen meer dan voldoende energie opwekken om het hotel van stroom te voorzien.

Als een houten ufo die boven het water zweeft, zal het hotel grotendeels op palen rusten en doen denken aan een traditioneel Noors vissershuis. Dankzij de bijzondere architectuur zal elke kamer een spectaculair vergezicht hebben op de omliggende natuur. In de zomer zullen bezoekers geen tijd hebben om zich te vervelen en in de winter zitten ze op de eerste rij om het noorderlicht te bewonderen.