Hotel Corona: hoe zal mijn vakantie er deze zomer uitzien?

07 juli 2020

Na al die maanden thuis dromen we met z’n allen van een deugddoende vakantie. Maar hoe zal die er deze zomer precies uitzien? Veel vakantiegangers zitten met vragen. We stellen ze aan reisadviseur Dieter Staelens van TUI, ’s werelds grootste touroperator.

Vraag 1: Waar kan ik op vakantie?

“We mogen op dit moment in de EU op vakantie, binnen de Schengenzone. Binnen die toegelaten zone verschillen de maatregelen per land. Zo moeten in Italië kinderen al vanaf 6 jaar een mondmasker dragen en in Spanje pas vanaf 12 jaar. In Portugal moet je minstens 2 meter afstand houden, terwijl in Italië 1 meter al voldoende is. In Frankrijk beschouwt men groepen vanaf 10 personen als een samenscholing, maar in Kroatië pas vanaf 40 personen. Voor je vertrekt, is het dus handig om even de lokale maatregelen te raadplegen.”

Vraag 2: Kan je wel veilig reizen met een vliegtuig? Daar kan je toch geen afstand houden?

“Met het vliegtuig kan je veilig en verantwoord op vakantie. Alle luchtvaartmaatschappijen nemen maatregelen om de kans op besmetting aan boord te verkleinen. In de mate van het mogelijke worden passagiers verder uit elkaar gezet, al is het natuurlijk niet de bedoeling dat er halflege toestellen vliegen. Als alle stoelen bezet zijn, is het net als in het openbaar vervoer onmogelijk om de social distance te bewaren. Maar geen nood: ook dan kan je zorgeloos instappen. Het dragen van een mondmasker is namelijk verplicht, de lucht aan boord wordt gezuiverd en het vliegtuig wordt extra gereinigd. Om contact te vermijden, worden de bagagerekken boven de stoelen zo weinig mogelijk gebruikt. Daarom vragen we bij TUI om alleen kleine handbagage mee te nemen, zoals een handtas of rugzak die onder de stoel voor je past. Breng je toch een trolley mee als handbagage, dan wordt die gratis ingecheckt in het bagageruim.”

Dieter raadt vakantiegangers aan om iets vroeger dan normaal naar de luchthaven te gaan: “Brussels Airport vraagt om een half uurtje vroeger aanwezig te zijn dan normaal. Zowel in Brussel als in de regionale luchthavens van Oostende, Antwerpen en Charleroi werden de nodige maatregelen genomen. Zo wordt er gewerkt met eenrichting-paden en markeringen op de vloer, die je helpen om afstand te bewaren. Vliegmaatschappijen stimuleren hun passagiers om zoveel mogelijk online in te checken. Zo hoeven passagiers op de luchthaven enkel nog bagage af te geven en worden lange wachtrijen vermeden. En wie enkel met handbagage reist, kan gewoon doorlopen naar de controle.”

Tip: Als je toch twijfelt over een vlucht, kies dan voor een autovakantie.

Vraag 3: Hoe gaat het er in mijn hotel aan toe?

“Hotels zetten alles op alles om een hotelvakantie veilig te doen verlopen. Dat blijft niet enkel bij onberispelijke hygiëne door fanatiek schoon te maken en te ontsmetten. Veel hotels kiezen ervoor om in hun zelfbedieningsrestaurants niet langer met buffetten te werken, maar bediening aan tafel te voorzien. Daarbij draagt het personeel natuurlijk een mondmasker. Zo vermijden ze dat gasten allemaal door elkaar heen lopen of dicht bij elkaar staan aan te schuiven. Andere hotels behouden hun buffetformule maar dan op een aangepaste manier. In plaats van klanten zelf te laten opscheppen, doet het personeel dat voor hen, zodat niet iedereen dezelfde opscheplepel moet vastpakken. En je hoeft niet langer zelf je fruitsap te tappen, maar je bestelt het gewoon aan tafel. De service wordt er dus eigenlijk alleen maar beter van, want als klant word je meer bediend. De openingsuren van het hotelrestaurant worden verruimd en er zullen minder tafels staan dan normaal, zodat ze verder uit elkaar geplaatst kunnen worden.”

Wie liever niet op hotel gaat, kan natuurlijk altijd kiezen voor een alternatief, zoals een camping, vakantiehuis of -appartement.

Vraag 4: Valt er in deze tijden iets te beleven op mijn bestemming?

“Voor verkoeling kan je nog steeds naar het hotelzwembad en het strand. Die worden door de hotels goed in de gaten gehouden, zodat het er niet te druk wordt. Maar geen nood: je hoeft zeker niet te reserveren om het zwembad in te duiken, want de meeste hotels gaan niet met een volledige bezetting open. Zo kunnen ze klanten meer ruimte bieden. Ook uitstappen en culturele bezoekjes kunnen nog steeds doorgaan, maar dan in kleinere groepen of individueel. En wie graag zelf op stap gaat met een huurauto, kan dat zonder zorgen doen. Want ook autoverhuurbedrijven zetten alles op alles om veiligheid te garanderen. Huurwagens worden vanbinnen grondig gereinigd voordat nieuwe klanten ze ophalen. Extra aandacht gaat daarbij naar het stuur, de versnellingspook en de handrem, die je met de handen aanraakt.”

Vraag 5: Ik wil graag op vakantie. Maar wat moet ik doen als de situatie in de tussentijd verandert?

“Veel Europese landen openden opnieuw hun grenzen. Zo kan je zorgeloos op reis naar onder andere Duitsland, Frankrijk, Italië en Zweden. Verandert er iets in je eigen situatie of op de bestemming? Dan kan je zonder problemen gebruik maken van de omruilgarantie bij TUI. Tot een week voor vertrek kan je op die manier je bestemming, datum en reisgezelschap aanpassen. Bij TUI begrijpen we immers dat klanten in deze rare tijden soms twijfels hebben. Ook over veranderend reisadvies houden we je op de hoogte. Zo vertrekt iedereen met een gerust hart op vakantie!”

Heb jij ook zin om zorgeloos te genieten van vakantie?