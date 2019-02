Horrorslot Franse skivakantie: Belgische en Nederlandse studenten in de Savoie urenlang in de vrieskou Gestrand op koude parkeerplaats Ard Schouten HR ADN

03 februari 2019

12u00

Bron: AD.nl, ANP 3 Reizen Meer dan duizend Belgische en Nederlandse studenten hebben gisteren na afloop van hun skivakantie in de Franse Savoie urenlang in de vrieskou moeten doorbrengen omdat zij geen vervoer naar huis hadden. Volgens de regionale krant Le Dauphiné ging het om organisatorische problemen, het Nederlandse persbureau ANP gewaagt van bijkomend van lawinegevaar.

De studenten zouden om 14.00 uur vertrekken in Saint-Sorlin d’Arves. Maar hun bus kwam door het lawinegevaar en hevige sneeuwval pas tegen de avond aan, aldus het ANP. De bestuurder moest daarop zijn rusttijd in acht nemen. Le Dauphiné meldt dat meerdere busbestuurders te lang hadden gereden en ook onvoldoende talrijk waren om voor vervoer in te staan.

Onderkoeld

Op de steenkoude parkeerplaats in de Franse Alpen, waar de studenten wachtten op hun vervoer, raakten velen onderkoeld. Hulpverleners deelden folie uit om de wachtenden warm te houden/krijgen, maar vijf mensen moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht voor onderkoelingsverschijnselen. Anderen werden opgevangen in de vakantiewoningen waar ze hadden vertoefd.



In de loop van de nacht hebben meerdere buskonvooien de jongeren naar Saint-Jean-de-Maurienne gebracht, waar andere bussen hen stonden op te wachten om de eigenlijke terugreis aan te vatten. Geciteerd door de Franstalige openbare omroep RTBF wezen Belgische studenten in berichten op Twitter de touroperator met de vinger voor een gebrekkige organisatie.

Circulation difficile en Savoie pour cause de neige, vacanciers et gilets jaunes https://t.co/MHQZ0vpfoO pic.twitter.com/dMnRusb3vI Le Dauphiné Libéré(@ ledauphine) link

Onder de getroffen studenten ook een grote groep uit het Nederlandse Utrecht, die nu ook eindelijk op weg is naar huis. Eén van de studenten ligt wel nog in het ziekenhuis vanwege onderkoelingsverschijnselen. De Nederlanders werden vannacht uiteindelijk opgevangen in een discotheek. De eigenaar kon het niet meer aanzien dat de honderden toeristen kou moesten lijden op straat.

“Zorgelijk”

Intussen hebben de studenten de thuisreis aangevat. “Rond 3.00 uur vannacht zijn we met een politie-escorte de berg afgegaan. Tussen 5.00 en 6.00 uur ergens gingen we echt rijden. Iedereen is opgelucht, maar ook heel moe door alle stress”, laat student Benjamin Meeren (23) vanuit de bus weten.

Van Meeren beschrijft de situatie van gisteren als ‘uiterst zorgelijk’. “Het was vreselijk om te zien hoe een meisje knock-out ging van de kou en werd weggedragen terwijl haar ogen wegdraaiden. En zo zijn er meer toeristen met de ambulance afgevoerd.’’ De student zegt dat hij ook meerdere mensen heeft gezien die een ‘mental breakdown’ hebben gekregen. “De situatie was ook vreselijk. Uiteindelijk zaten we binnen, maar pas na uren kou lijden.’’

NEIGE. Privés de bus pour repartir chez eux, 900 étudiants étrangers bloqués à Saint-Sorlin-d'Arves (savoie) https://t.co/LlIhsbEimE pic.twitter.com/BDHv3xreQK Actualité à Lyon(@ pictanews) link

Onduidelijkheid

“We werden ’s morgens al veel te vroeg ons appartement uitgezet”, legt de Nederlander uit. “Er was eigenlijk geen plek om heen te gaan, er was veel onduidelijkheid over de locatie van vertrek. We liepen naar beneden het dal in, omdat onze bussen om 15.00 uur zouden vertrekken. Maar ze waren foetsie. De reisorganisatie bleef vaag over alles. Er waren bussen, maar de onze was verkeerd besteld werd er gezegd. Eerst moesten we veertig minuten lopen naar het vertrekpunt met al onze koffers, snowboards en wat we bij ons hadden. Maar geen bus te bekennen. Achterlijke situatie natuurlijk, maar vanuit de reisleiding werd er niets gedaan.”

Andere gestrande vakantiegangers kregen de informatie dat hun bus was vertraagd vanwege de hevige sneeuwval en de chauffeur eenmaal gearriveerd zijn verplichte rusttijd moest pakken. “De info die we kregen was onduidelijk.”

De situatie was gewoon urenlang levensgevaarlijk. Dan moet er iemand bij de reisorganisatie opstaan en voor oplossingen zorgen. Je kunt mensen niet zomaar de straat opsturen

“Urenlang levensgevaarlijk”

“Het slaat nergens op hoe ze met ons omgingen”, aldus Benjamin. “De situatie was gewoon urenlang levensgevaarlijk. Dan moet er iemand bij de reisorganisatie opstaan en voor oplossingen zorgen. Je kunt mensen niet zomaar de straat opsturen. Het voelt als een horrorvakantie. Al hadden ze maar een sportzaal geregeld, of wat campingbedjes, zodat we normaal de nacht door hadden kunnen brengen.”

“Dat ze dan lawinegevaar opvoeren als reden van de vertraging, is klinkklare onzin”, volgens de Utrechtse studenten. “Ja, er was eerder deze week een lawine. Maar nieuwe reizigers kwamen gewoon aan en werden in onze huisjes gestopt. Terwijl wij letterlijk in de kou stonden. Sommige dingen zijn overmacht, maar dit is gewoon allemaal heel slecht geregeld. Wie wilden maar één ding: naar huis. Gelukkig zijn we nu onderweg.’’

