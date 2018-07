Honderden koffers niet mee naar vakantie vanwege technisch defect Brussels Airport VDBS

08 juli 2018

13u51 0 Reizen Honderden koffers zijn gisteren achtergebleven op Brussels Airport vanwege een technisch defect van een van de sorteerders. "De problemen begonnen rond half 6. Pas drie uur later waren de problemen weer verholpen", zegt Florence Muls, woordvoerster van Brussels Airport.

"Door het defect is heel wat bagage niet mee verstuurd kunnen worden. We doen heel erg ons best om de achtergebleven koffers zo snel mogelijk op hun bestemming te krijgen. Reizigers zullen ten laatste morgen hun koffers mogen verwachten."

Vakantiegangers die vandaag vertrekken zullen, volgens de woordvoerster, geen hinder meer ondervinden.