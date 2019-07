Hogesnelheidslijn naar Italië nog wekenlang uit na stormweer KVDS

03 juli 2019

07u53

Bron: Belga 4 Reizen Als gevolg van stormweer gisteravond in de Franse Savoie is een hogesnelheidslijn tussen Parijs en Milaan in Italië zwaar beschadigd geraakt. De spoorlijn werd overspoeld door modderstromen en is wekenlang onbruikbaar, zegt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

Er is schade op het stuk tussen Saint-Jean de Maurienne en Modane. Op de lijn rijden de TGV's tussen Parijs en Milaan, maar ook de Italiaanse Thello-treinen, regionale TER-treinen en heel wat vrachtvervoer. Zij zullen moeten omrijden, noordelijk via Zwitserland of zuidelijk via de Italiaanse kust.





Na de storm gisteravond moest een Italiaanse vrachttrein die op weg was naar Frankrijk nog terugkeren naar Milaan. Een Thello-trein op weg naar het zuiden werd tegengehouden in Dijon. Passagiers van een regionale TER moesten hun weg voortzetten per bus.