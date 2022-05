Hoge brandstoftoeslagen doet Belg twijfelen over strandvakantie ver van huis

Kust “Vertrouwde kustfans komen terug”: 800.000 overnach­tin­gen aan zee in verlengd hemelvaart­week­end

Met ruim 800.000 toeristische overnachtingen tijdens het hemelvaartweekend klaagt de kustsector allesbehalve. De hotels zaten zo goed als vol. “Voor het komende pinksterweekend hebben we nog kamers vrij, maar bij mooi weer zullen die snel geboekt zijn”, zegt hotelier Bruno Dequeecker uit De Panne. Bij Plopsaland De Panne spreken ze zelfs over het beste weekend in tien jaar.

13:13