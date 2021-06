Hoezo corona? Mechels gezin met kleuters op roadtrip door Europa: “Ella en Oscar leren rekenen met dennenappels of schelpjes”

Al sinds ze elkaars liefde vonden in 2006, maken leerkrachten Elke Broothaerts en Wouter Thielemans verre reizen. Safari’s in Zuid-Afrika, paradijselijke stranden in Thailand, trektochten in Vietnam of de Machu Picchu in Peru: de fervente wereldreizigers ontdekten het schoon van al meer dan 20 verschillende landen. Intussen is het gezin met z’n vieren, maar de komst van hun kindjes Oscar (5) en Ella (3) heeft niets veranderd aan die reislust. “Toen Oscar zes maanden oud was, hebben we met de tent gekampeerd aan de Grand Canyon in Amerika. En toen Ella 1 jaar was, zijn we een maand naar Canada geweest”, vertelt Elke enthousiast. Om maar een paar voorbeelden te geven, want ook vandaag geniet het viertal van een roadtrip door Europa.