Hoewel Europese coronakaart minder rood kleurt: België verstrengt vooral reisadviezen

Buitenlandse Zaken heeft haar reisadviezen verstrengd. Wie had gehoopt dat er vanaf morgen flink wat meer coronaveilige bestemmingen zouden zijn nadat de Europese coronakaart gisteren minder rood kleurde, is eraan voor de moeite. De enige uitzonderingen zijn Frankrijk en Spanje.

De lijst met kleurcodes van onze overheid wordt elke vrijdag bijgewerkt en is geldig vanaf zaterdag. Ze is gebaseerd op de gegevens en criteria die elke donderdag door de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) worden meegedeeld. De recentste update van het ECDC kwam er gisteren.

Deze keer lijkt België echter vooral gekeken te hebben naar de landen die het minder goed deden op de Europese kaart. Waar Portugal, IJsland en delen van Italië gisteren oranje kleurden, krijgen die geen oranje kleurcode van Buitenlandse Zaken. Ze blijven rood.

Andere regio’s en landen die nog niet rood waren, krijgen eveneens een rode kleurcode. Vanaf morgen is dat het geval voor Neder-Oostenrijk en Tirol in Oostenrijk, Brandenburg, Dresden, Chemnitz, Leipzig en Thüringen in Duitsland, de regio’s Noordoost, Noordwest, West, Zuidoost, Centrum, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia en Bucuresti - Ilfov in Roemenië, Luxemburg en Letland.

Volledig scherm Boekarest is nu een rode bestemming voor Belgen. © REUTERS

De enige landen die minder rood kleuren in de Belgische reisadviezen zijn Frankrijk en Spanje. In Frankrijk worden Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Bourgogne, Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Franche-Comté, Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort, Calvados , Manche , Orne, Eure, Seine-Maritime, Nord-Pas de Calais, Nord, Pas-de-Calais, Picardie, Aisne, Oise, Somme, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, Bretagne, Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Aquitaine, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Limousin, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Poitou-Charentes, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres en Vienne nu oranje.

In Spanje kleuren de regio’s Galicia, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, La Rioja, Extremadura, Badajoz en Cáceres nu niet langer rood maar oranje. Asturias wordt zelfs groen.

In Denemarken gaat de regio Noord Jutland ook nog van oranje naar groen.

Volledig scherm Mount Uluru in Australië. © REUTERS

Reizen naar landen buiten Europa wordt sterk afgeraden door Buitenlandse Zaken. Wie het er toch op waagt, zal ook hier strengere kleurcodes zien. Australië, Oekraïne, Singapore en Uruguay kleuren oranje en Bosnië en Herzegovina zelfs rood. Alleen China gaat de goede kant op. Dat is nu een groene bestemming.

Reisregels

In landen of regio’s met een rode kleurcode loop je een hoog risico op besmetting, een oranje kleurcode wijst op een matig risico en een groene op een laag risico. Dat heeft een weerslag op wat je moet doen als je naar een bepaald gebied reist en daarna terugkeert naar België (Passenger Locator Form).

Wie uit een rode zone van de Europese Unie terugkeert en geen vaccinatie- of herstelcertificaat heeft, moet zich laten testen. Dat kan in het land van verblijf en dan mag de PCR-test bij terugkeer naar België maximaal 72 uur oud zijn. Wie zonder testresultaat terugkeert, mag zich ook in België laten testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test negatief ? Dan mag je uit quarantaine. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen test te doen.

Een vaccinatiecertificaat bewijst dat je ten minste twee weken volledig gevaccineerd bent. Een herstelcertificaat toont aan dat je hersteld bent van Covid-19. Je had een positieve PCR-test die niet ouder is dan 180 dagen en je quarantaine is voorbij.

Wie uit een groene of oranje zone komt, hoeft zich niet te laten testen en hoeft niet in quarantaine.

De volledige lijst met groene, oranje en rode zones vind je op info-coronavirus.be.

