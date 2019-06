Hoe voorkom je een inbraak tijdens je vakantie? jv

19 juni 2019

09u06 3 Reizen De vakantie staat weer voor de deur. Een heerlijke tijd, helaas ook al te vaak voor inbrekers, die van de afwezigheid van vakantiegangers profiteren om toe te slaan. Vandaag is het de eerste Europese actiedag tegen woninginbraken en geven we alvast enkele tips om dieven buiten te houden.

In het algemeen wil een dief zo snel en onopvallend mogelijk inbreken, in een huis waar op dat moment niemand aanwezig is. Het komt er dus op aan om dat te beletten. Probeer daarom een bewoonde indruk te geven én alle ramen (ook van het toilet en de klapramen) en deuren goed gesloten te houden.

Voor dat laatste is een gekende en erg simpele klassieker: plaats een stok tussen je schuifdeur. Nog een tip: laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur in het slot steken. Voor het eerste: laat je brievenbus niet uitpuilen van de post, want dan weet de inbreker dat de kans groot is dat je op vakantie bent. Je kan dat regelen met de post zelf of met familie of vrienden die je bus geregeld komen lichten. Je kranten- en/of tijdschriftenabonnement kan je bovendien makkelijk tijdelijk laten onderbreken.

Domotica

Aan een vertrouweling je huissleutel geven tijdens je afwezigheid is meestal een goed idee. Om je plantjes water te geven en om gordijnen en rolluiken te sluiten/openen. Kortom: om je huis alles behalve onbewoond te doen overkomen. Ook goed ingestelde domotica - lichten automatisch ‘s avonds aan - kan daarbij helpen. Net als andere elektronische apparatuur, zoals beveiligingscamera’s en alarmsystemen, die je best registreert op police on web. Daar kan je ook gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Alsmaar meer mensen schakelen overigens de politie in om een oogje in het zeil te houden, terwijl ze zelf op het strand liggen.

Laat verder in huis geen dure spullen rondslingeren, en in je tuin geen handige tools (zoals een ladder), die een inbraak voor dieven aantrekkelijker kunnen maken. Het is ook nuttig om waardevolle voorwerpen te inventariseren, te fotograferen, te markeren. Ze bewaren in een kluis is een manier om de inbreker te ontmoedigen.

Wat communicatie betreft: laat geen afwezigheidsberichten achter op antwoordapparaten. Heb je nog een vast toestel, schakel dat dan door naar je mobiel toestel. Post verder geen leuke vakantiekiekjes op Facebook terwijl je nog weg bent. Dat is voor inbrekers een duidelijke boodschap, die ze maar al te graag lezen.