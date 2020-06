Hoe veilig is vliegen in coronatijden? “Lucht in een vliegtuig is even zuiver als die in een operatiekwartier” JOBR

08 juni 2020

12u17 3 Reizen Vanaf 15 juni wordt reizen binnen de Europese Unie opnieuw mogelijk. Vanaf dan openen de meeste lidstaten hun binnengrenzen en zullen meer en meer mensen ook opnieuw het vliegtuig willen nemen. Luchtvaartmaatschappijen zetten zich schrap voor een heropstart met tal van maatregelen. Maar welke risico’s houdt een vliegtuigreis in coronatijden in? En moet je je zorgen maken om de social distancing die niet altijd te bewaren valt op een vliegtuig?



Luchtvaartmaatschappijen nemen heel wat maatregelen om een heropstart van het vliegverkeer zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo zullen mondmaskers op de meeste plaatsen in luchthavens en vliegtuigen verplicht worden, wordt fysiek contact met anderen zo veel mogelijk vermeden en zullen reizigers, waar mogelijk, gespreid worden om bijvoorbeeld lange wachtrijen te vermijden. Maar is dat voldoende? De maatregel om op het vliegtuig stoelen tussen de passagiers leeg te laten om zo afstand te bewaren tussen reizigers, werd bijvoorbeeld al snel afgevoerd. Dat bleek niet rendabel genoeg.

Viroloog Marc Van Ranst zei vorige week dat het “bijzonder vroeg is om met heel veel mensen samen op een vliegtuig te zitten”. Volgens de viroloog is het aangewezen goed te kijken naar hoe het land van bestemming ervoor staat en hoe sterk het virus daar nog circuleert. “Om nu onmiddellijk met volle vliegtuigen naar volle hotels te trekken en op drukke stranden te zitten, dat is wel heel vroeg”, klinkt het.

De situatie in een vliegtuig is vergelijkbaar met die op een bus of een trein. Ook daar is social distancing soms moeilijk.” Marius Gilbert

Volgens epidemioloog Marius Gilbert van de ULB is het gevaar dat je het virus in een vliegtuig oploopt relatief, zeker wanneer iedereen een mondmasker draagt. Dat zei hij dit weekend aan de krant Le Soir. “De situatie is vergelijkbaar met die op een bus of een trein. Ook daar is social distancing soms moeilijk. In een vliegtuig is daarnaast ook nog eens een goede ventilatie voorzien, waardoor het risico op besmetting nog meer ingeperkt wordt”, klinkt het.

Operatiekwartier

Ook luchtvaartmaatschappijen maken zich sterk dat hun ventilatie- en luchtfiltersystemen van vliegen een veilige manier van reizen maken. Volgens Brussels Airlines zijn de luchtfiltersystemen op vliegtuigen even efficiënt als die in een operatiekwartier. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde HEPA-filters, dat zijn filters die de lucht zeer efficiënt zuiveren. Volgens de luchtvaartmaatschappij filteren de HEPA-systemen 99,99% van de virussen uit de lucht. Ook het coronavirus. ULB-hoogleraar volksgezondheid Yves Coppieters vertelt in Le Soir zelfs dat “wanneer je je handen wast en een mondmasker op de juiste manier draagt, de kans dat je het virus op een vliegtuig oploopt kleiner is dan in pakweg een metrostel”.

