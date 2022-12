Hoe kies je de beste wandelschoenen? Onze reisexpert testte vier modellen: “Deze comfortabele schoen is een weldaad voor wandelvoeten”

Op reis met de wagen? Dit vakantie­land voert strenge controles uit op winterban­den: “Een boete kost je 135 euro”

Net als in bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg moet je sinds 1 november vorig jaar ook in grote delen van Frankrijk verplicht op winterbanden rijden - of sneeuwkettingen of zogenaamde sneeuwsokken in je kofferbak hebben liggen. Doe je dat niet, dan krijg je vanaf nu meteen een bekeuring. Een overzicht van de regels én de gebieden waar de verplichting nu geldt.

22 december