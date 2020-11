Hoe Italië het perfecte coronaproof hotelconcept heeft ontwikkeld: “Ik voel me hier veiliger dan thuis”

Ondernemende hoteliers hebben deze spookdorpen omgetoverd tot vaak luxueuze accommodaties, waar gasten in hun eigen individuele huis kunnen verblijven. In het dorp bevindt zich dan ook het hotelrestaurant (soms meerdere) waar ze kunnen gaan eten of workshops volgen. Soms is er ook een wellnessgedeelte dat zich in een ander deel van het dorp bevindt. Ondertussen zijn er al 150 van dergelijke hotels verspreid over Italië.

Ook Marisa Ragi, eigenaar van het Al Vecchio Convento Albergo Diffuso in het kleine dorpje Portico di Romagna in de regio Emilia Romagna in Noord-Italië, is opgetogen over de belangstelling van reizigers voor dit hotelconcept. “We hebben de afgelopen twee maanden meer gewerkt dan in de afgelopen 20 jaar.” De meeste klanten van Ragi zijn Noord-Europeanen. “Italianen vragen meestal of we een zwembad of sauna hebben - en dat hebben we niet, we hebben alleen de frisse rivier voor ons dorp - maar nu is toegang hebben tot een heldere rivier nét positief in plaats van negatief.”