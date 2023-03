Hoe droogte en hitte onze zomervakantie kunnen verzuren: “Het idee van zomervakanties in Zuid-Europa moeten we stilaan laten varen”

Bendes opgerold die Britten aan Costa del Sol na brexit 'legaliseer­den'

De Spaanse politie heeft bijna vijftig arrestaties in Marbella en omgeving verricht, in een actie tegen twee bendes die waren gespecialiseerd in het 'legaliseren' van Britten die na de brexit, vooral aan de Costa del Sol, in de problemen raakten met hun verblijfsstatus. Ze zijn al sinds 1 februari 2020 geen burgers van de EU meer. De bendes hadden hun kantoren in Marbella en in Ceuta en opereerden los van elkaar, maar op dezelfde frauduleuze manier, melden Spaanse media.