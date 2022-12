Hoe betaal je het voordeligst op vakantie in het buitenland? “Haal je in Europa geld af met je kredietkaart, dan ben je algauw 5 euro extra kwijt”

Hannelore (58) opende een klein hotel in Marokko: “De bureaucra­tie hier is waanzin. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd”

Velen mijmeren er wel eens over, maar weinigen durven het: hun hebben en houden achterlaten om een nieuw leven in het buitenland op te bouwen. Al vijftien jaar lang overwinterden Hannelore Caspers (58) en haar man Kris in Marrakesh, waar ze vaak in contact kwamen met de Berberbevolking. Vier jaar geleden restaureerden ze samen met de locals een kashba in het dorpje Shib el Foukani om er een kleinschalig hotel van te maken. “Toen in februari dit jaar de grenzen weer opengingen in Marokko, ben ik op het eerste vliegtuig gestapt.”

19 november