“Historische hittegolf” in Griekenland: temperaturen tot 46 graden op komst

Een op de vijf deelnemers VAB-enquête twijfelt nog om deze zomer op vakantie te gaan door “gedoe” met coronapas­poort

18 juli Bijna de helft van de deelnemers aan een korte online enquête van VAB twijfelt nog of gaat zeker niet op vakantie deze zomer. Zij stellen de vakantie uit. Op de VAB-klantenservice zou de twijfel goed te voelen zijn, met vele vragen die binnenstromen over de maatregelen ter plaatse en dan vooral of en wanneer een coronapaspoort noodzakelijk is.